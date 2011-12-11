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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Шахтер
Кривбасс - Шахтер: обзор матча 11 декабря 2011
Кривбасс
11.12.2011, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
10'
Д. Коста
61'
Г. Мхитарян
84'
Эдуардо
90+2'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Шахтер
+2
ГОЛ! 0:4!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Кобин
ГОЛ! 0:3!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
Замена
В. Кобин
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
А. Кучер
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Л. Адриано
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
М. Бартулович
Замена
Эдуардо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
Р. Валеев
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Костышин
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
3-3-1-3
71
Бойко
22
Лисицкий
90
Петров
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
28
Матич
88
Валеев
10
Костышин
21
Бартулович
9
Йеслинек
7
Лысенко
4-3-2-1
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
19
Гай
10
Виллиан
11
Коста
11
Селезнев
10
Костышин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
10
Костышин
19
Гай
14
Кобин
14
Кобин
19
Гай
11
Селезнев
4
Адриано
4
Адриано
11
Селезнев
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Виллиан
Остались в запасе
Кривбасс
Шахтер
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кривбасс - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
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