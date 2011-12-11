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Боруссия Д - Кайзерслаутерн
Боруссия Д - Кайзерслаутерн: обзор матча 11 декабря 2011
Боруссия Д
11.12.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
27'
С. Кагава
60'
О. Шахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
Т. Пецос
️️️️
П. Де Вит
Замена
А. Немец
️️️️
Д. Куемаха
Замена
П. Овомойела
️️️️
М. Шмельцер
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Да Силва
Замена
М. Гетце
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:1!
О. Шахан
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
И. Шехтер
️️️️
О. Кирх
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
К. Гросскройц
18'
Желтая карточка
Д. Куемаха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
8
Да Силва
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Трапп
23
Дик
20
Родней
6
Абель
0
Бугера
21
Кирх
21
Де Вит
8
Тифферт
10
Шахан
7
Фортунис
19
Куемаха
8
Да Силва
14
Перишич
14
Перишич
8
Да Силва
29
Шмельцер
22
Овомойела
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
27
Гетце
27
Гетце
16
Блащиковски
21
Де Вит
6
Пецос
6
Пецос
21
Де Вит
19
Куемаха
37
Немец
37
Немец
19
Куемаха
21
Кирх
9
Шехтер
9
Шехтер
21
Кирх
Остались в запасе
Боруссия Д
Кайзерслаутерн
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Боруссия Д - Кайзерслаутерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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