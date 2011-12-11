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Клубный чемпионат мира
Аль-Садд - Эсперанс
Аль-Садд - Эсперанс: обзор матча 11 декабря 2011
Аль-Садд
11.12.2011, воскресенье, 11:00
Клубный Чемпионат Мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Эсперанс
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Садд - Эсперанс
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0
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0
Матчи команд
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