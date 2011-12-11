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Райо Вальекано - Спортинг
Райо Вальекано - Спортинг: обзор матча 11 декабря 2011
Райо Вальекано
11.12.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
90+1'
Мичу
10'
Д. Баррал
37'
Н. Ново
67'
Н. Ново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Спортинг
ГОЛ! 1:3!
Мичу
+1
Желтая карточка
Тито
Замена
С. Альварес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Кармело
️️️️
Д. Баррал
Замена
Коке
️️️️
Пити
Замена
М. Билич
️️️️
Н. Ново
Желтая карточка
Р. Канелья
ГОЛ! 0:3!
Н. Ново
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ! 0:2!
Н. Ново
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Райо Вальекано
9
Коке
ВР
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Мичел
ЛВ
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-4-2
1
Кобеньо
20
Касадо
4
Лабака
14
Аррибас
2
Тито
6
Гарсия
10
Трасоррас
26
Мовилья
10
Пити
25
Мичу
23
Тамудо
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
14
Эрнандес
15
Канелья
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Ново
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
10
Пити
9
Коке
9
Коке
10
Пити
6
Гарсия
23
Делибашич
23
Делибашич
6
Гарсия
10
Де лас Куэвас
6
Альварес
6
Альварес
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
6
Кармело
6
Кармело
18
Баррал
10
Ново
9
Билич
9
Билич
10
Ново
Остались в запасе
Райо Вальекано
Спортинг
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Райо Вальекано - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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