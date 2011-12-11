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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 11 декабря 2011
Хетафе
11.12.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
78'
Ф. Каскеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Д. Кортес
️️️️
А. Ньом
ГОЛ! 1:0!
Ф. Каскеро
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
О. Игало
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Желтая карточка
Г. Сикейра
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Мичел
Замена
А. Колунга
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
Д. Кастро
10'
Замена
М. Уртадо
️️️️
Х. Йебда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хайме
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Жорже Рибейру
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
20
Валера
10
Баррада
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
7
Сарабия
20
Мику
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
12
Лопес
3
Памаро
6
Сикейра
9
Хайме
17
Рико
8
Йебда
23
Гомес
9
Игало
14
Уче
8
Мичел
22
Каскеро
22
Каскеро
8
Мичел
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
7
Сарабия
27
Колунга
27
Колунга
7
Сарабия
12
Ньом
21
Кортес
21
Кортес
12
Ньом
8
Йебда
16
Уртадо
16
Уртадо
8
Йебда
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
18
Мануэль Лусена
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
16
Жорже Рибейру
ЦП
25
Жулио Сезар
ВР
18
Мануэль Лусена
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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