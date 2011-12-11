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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Катания
Аталанта - Катания: обзор матча 11 декабря 2011
Аталанта
11.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Катания
71'
С. Тирибокки
18'
Н. Легротталье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Катания
Замена
Ч. Капуано
️️️️
Ф. Лоди
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Моралес
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:1!
С. Тирибокки
Пас отдал
М. Моралес
Замена
Г. Бергессио
️️️️
М. Лопес
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Д. Беллини
Желтая карточка
С. Тирибокки
Желтая карточка
Д. Беллини
Замена
С. Тирибокки
️️️️
К. Кармона
Вторая желтая
Н. Сполли
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Д. Марчезе
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
Д. Марчезе
12'
Желтая карточка
Н. Сполли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
88
Надир Минотти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
29
Ферри
5
Масиелло
19
Падоин
14
Кармона
18
Скелотто
8
Чигарини
10
Моралес
19
Денис
3-2-4-1
21
Андухар
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
2
Потенца
15
Марчезе
10
Лоди
4
Альмирон
28
Баррьентос
82
Дельвеккио
11
Лопес
6
Беллини
7
Бонавентура
7
Бонавентура
6
Беллини
10
Моралес
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Моралес
14
Кармона
90
Тирибокки
90
Тирибокки
14
Кармона
10
Лоди
33
Капуано
33
Капуано
10
Лоди
28
Баррьентос
18
Скьякка
18
Скьякка
28
Баррьентос
11
Лопес
18
Бергессио
18
Бергессио
11
Лопес
Остались в запасе
Аталанта
Катания
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Катания
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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