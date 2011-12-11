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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Наполи
Новара - Наполи: обзор матча 11 декабря 2011
Новара
11.12.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
70'
И. Радованович
84'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Наполи
Желтая карточка
М. Чентуриони
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Маццарани
ГОЛ! 1:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Г. Инлер
️️️️
А. Доссена
Замена
Ф. Поркари
️️️️
И. Радованович
Замена
К. Суньига
️️️️
С. Ароника
ГОЛ! 1:0!
И. Радованович
Пас отдал
Д. Джемити
Замена
Д. Маскара
️️️️
Э. Кавани
Замена
К. Лабрин
️️️️
К. Луди
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Желтая карточка
М. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Уйкани
3
Джемити
5
Луди
30
Чентуриони
15
Деллафьоре
16
Радованович
18
Марианини
89
Морганелла
8
Маццарани
14
Ригони
9
Рубино
3-4-3
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
3
Доссена
21
Пандев
10
Кавани
22
Лавесси
5
Луди
18
Лабрин
18
Лабрин
5
Луди
16
Радованович
17
Поркари
17
Поркари
16
Радованович
8
Маццарани
15
Моримото
15
Моримото
8
Маццарани
6
Ароника
18
Суньига
18
Суньига
6
Ароника
3
Доссена
88
Инлер
88
Инлер
3
Доссена
10
Кавани
25
Маскара
25
Маскара
10
Кавани
Остались в запасе
Новара
Наполи
31
Альберто Фонтана
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Новара - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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