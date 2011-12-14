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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Спортинг
Лацио - Спортинг: обзор матча 14 декабря 2011
Лацио
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
42'
Л. Козак
55'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Спортинг
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Козак
Замена
Э. Дзампа
️️️️
Эрнанес
Замена
Д. Карришу
️️️️
С. Схаарс
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Д. Рубио
ГОЛ! 2:0!
Д. Скулли
Пас отдал
М. Диаките
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Цана
ГОЛ! 1:0!
Л. Козак
Пас отдал
С. Лулич
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
40
Лука Крешенци
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
4-3-3
1
Биццарри
27
Цана
23
Диаките
20
Бьява
39
Каванда
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
18
Козак
12
Сиссе
10
Скулли
2-4-1-2
1
Бук
23
Оньеву
6
Эвалдо
8
Сантуш
6
Схаарс
28
Мартинш
25
Перейринья
19
Каррильо
86
Божинов
11
Рубио
10
Эрнанес
26
Дзампа
26
Дзампа
10
Эрнанес
27
Цана
15
Гонсалес
15
Гонсалес
27
Цана
18
Козак
11
Клозе
11
Клозе
18
Козак
11
Рубио
2
Инсуа
2
Инсуа
11
Рубио
6
Схаарс
23
Карришу
23
Карришу
6
Схаарс
Остались в запасе
Лацио
Спортинг
40
Лука Крешенци
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
16
Тьягу
ВР
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
40
Лука Крешенци
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
16
Тьягу
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Лацио - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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