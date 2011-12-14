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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Атлетик
ПСЖ - Атлетик: обзор матча 14 декабря 2011
ПСЖ
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
4 : 2
Завершен
Атлетик
21'
Х. Пасторе
41'
М. Бодмер
85'
И. Перес (АГ)
90'
Г. Оаро (П)
3'
Й. Ортенече
55'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Атлетик
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Г. Оаро
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
Б. Экиза
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
И. Перес
Пенальти не реализован!
Нене
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
М. Эрдинг
️️️️
М. Бодмер
Замена
К. Жалле
️️️️
К. Гамейро
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ж. Баэбек
Замена
М. Сусаета
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 2:2!
Д. Лопес
Пас отдал
И. Перес
ГОЛ! 2:1!
М. Бодмер
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 1:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
Ж. Баэбек
15'
Желтая карточка
Б. Экиза
12'
Желтая карточка
И. Гомес
ГОЛ! 0:1!
Й. Ортенече
Пас отдал
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
3-2-1-1-2
1
Дюшез
24
Бодмер
14
Лугано
22
Арман
29
Тьене
2
Сеара
12
Нене
15
Пасторе
38
Баэбек
9
Гамейро
4-4-2
1
Фернандес
51
Ираола
5
Экиза
12
Сан Хосе
18
Ортенече
27
Лопес
21
Перес
8
Итурраспе
11
Габилондо
23
Токеро
11
Гомес
9
Гамейро
13
Жалле
13
Жалле
9
Гамейро
24
Бодмер
9
Эрдинг
9
Эрдинг
24
Бодмер
38
Баэбек
99
Оаро
99
Оаро
38
Баэбек
5
Экиза
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
5
Экиза
23
Токеро
14
Сусаета
14
Сусаета
23
Токеро
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
Остались в запасе
ПСЖ
Атлетик
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча ПСЖ - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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