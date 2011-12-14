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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Касива Рейсол - Сантос
Касива Рейсол - Сантос: обзор матча 14 декабря 2011
Касива Рейсол
14.12.2011, среда, 14:30
Клубный Чемпионат Мира, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касива Рейсол - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касива Рейсол
- : -
20.11.2026
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Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
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2 : 0
03.11.2026
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0 : 0
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Информация о матче
Стадион:
Тойота
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
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