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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Маккаби
Динамо К - Маккаби: обзор матча 14 декабря 2011
Динамо К
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 3
Завершен
Маккаби
15'
Л. Алмейда
20'
О. Гусев
81'
О. Гусев
51'
О. Веред
65'
Э. Атар
75'
М. Даббур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Маккаби
Замена
О. Коэн
️️️️
К. Шабан
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Ярмоленко
ГОЛ! 3:3!
О. Гусев
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
А. Алиев
ГОЛ! 2:3!
М. Даббур
Замена
Э. Зизов
️️️️
М. Дор
Желтая карточка
М. Конате
Замена
К. Корреа
️️️️
М. Нинкович
Замена
А. Милевский
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
Э. Атар
ГОЛ! 2:2!
Э. Атар
Замена
М. Даббур
️️️️
М. Логаси
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Красная карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Ш. Йейни
Желтая карточка
Нивалдо
ГОЛ! 2:1!
О. Веред
Красная карточка
Л. Алмейда
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
Бетао
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмейда
Пас отдал
А. Алиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
АП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
27
Омер Веред
ЛЗ
28
Моше Логаси
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
2
Клеми Шабан
ПЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
6
Гал Альберман
ПП
19
Рой Кехат
ЛФ
11
Мусса Конате
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Моти Иванир
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
3
Ори Коэн
ОП
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
25
Эли Зизов
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-3-2-1
35
Коваль
44
Алмейда
34
Хачериди
3
Бетао
21
Данило Силва
36
Нинкович
88
Алиев
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-2-4
55
Хаймов
2
Шабан
28
Логаси
4
Нивалдо
27
Веред
6
Альберман
21
Йейни
15
Дор
11
Атар
11
Конате
19
Кехат
36
Нинкович
77
Корреа
77
Корреа
36
Нинкович
7
Ярмоленко
25
Аруна
25
Аруна
7
Ярмоленко
12
Идейе
0
Милевский
0
Милевский
12
Идейе
2
Шабан
3
Коэн
3
Коэн
2
Шабан
15
Дор
25
Зизов
25
Зизов
15
Дор
28
Логаси
9
Даббур
9
Даббур
28
Логаси
Остались в запасе
Динамо К
Маккаби
13
Артем Кичак
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
1
Барал Леви
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Моти Иванир
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Остались в запасе
42
Рахамим Чекол
ЦП
45
Том Маншаров
ЦП
1
Барал Леви
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Моти Иванир
Статистика матча Динамо К - Маккаби
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 21:50 (прямая)
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