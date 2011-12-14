Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Васлуй
Цюрих - Васлуй: обзор матча 14 декабря 2011
Цюрих
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Васлуй
69'
Х. Маргайрас
90'
О. Буфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Васлуй
+3
Желтая карточка
М. Павлович
ГОЛ! 2:0!
О. Буфф
Пас отдал
Х. Маргайрас
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Шермити
Замена
В. Бухаэску
️️️️
П. Йованович
Замена
О. Буфф
️️️️
С. Эгертер
ГОЛ! 1:0!
Х. Маргайрас
Замена
А. Никчи
️️️️
Д. Джурич
Замена
В. Жерлем
️️️️
Л. Сынмэртян
Желтая карточка
Г. Перейра
Замена
К. Пуйя
️️️️
В. Черняускас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
28
Матье Беда
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
7
Сильван Эгертер
ЦП
0
Зуаги Шакер
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Васлуй
1
Витаутас Черняускас
ВР
21
Ионуц Балаур
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
85
Гладстоун Перейра
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
15
Неманья Милисавлевич
ЦП
77
Петар Йованович
ЦП
23
Милош Павлович
ЦП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
9
Йеро Белло
ЦФ
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Морис Брюннер
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Васлуй
22
Клаудиу Пуйя
ВР
88
Василе Бухаэску
ЦП
5
Денис Змеу
ЦП
30
Раул Костин
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
25
Виллиан Жерлем
ЦФ
4-3-1-2
1
Гуателли
13
Родригес
5
Тейшейра
28
Беда
2
Кох
9
Джурич
0
Шакер
7
Эгертер
5
Маргайрас
27
Шермити
14
Мехмеди
4-4-1-1
1
Черняускас
21
Миланов
26
Фаркаш
85
Перейра
21
Балаур
77
Йованович
23
Павлович
18
Сынмэртян
15
Милисавлевич
10
Адаилтон
9
Белло
7
Эгертер
15
Буфф
15
Буфф
7
Эгертер
9
Джурич
30
Никчи
30
Никчи
9
Джурич
27
Шермити
18
Дрмич
18
Дрмич
27
Шермити
1
Черняускас
22
Пуйя
22
Пуйя
1
Черняускас
18
Сынмэртян
25
Жерлем
25
Жерлем
18
Сынмэртян
77
Йованович
88
Бухаэску
88
Бухаэску
77
Йованович
Остались в запасе
Цюрих
Васлуй
24
Морис Брюннер
ЦП
1
Джонни Леони
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
5
Денис Змеу
ЦП
30
Раул Костин
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
Остались в запасе
24
Морис Брюннер
ЦП
1
Джонни Леони
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Остались в запасе
5
Денис Змеу
ЦП
30
Раул Костин
ЦП
8
Адриан Георгиу
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Цюрих - Васлуй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Васлуй
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+