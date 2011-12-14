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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Эсперанс
Монтеррей - Эсперанс: обзор матча 14 декабря 2011
Монтеррей
14.12.2011, среда, 11:30
Клубный Чемпионат Мира, Финал
3 : 2
Завершен
Эсперанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Эсперанс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
- : -
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
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4 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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1 : 0
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Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Симба
2 : 2
01.02.2026
Эсперанс
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