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Бешикташ - Сток Сити
Бешикташ - Сток Сити: обзор матча 14 декабря 2011
Бешикташ
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
59'
М. Фернандеш (П)
74'
М. Пектемек
82'
Эду
29'
Р. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Сток Сити
Желтая карточка
Эду
+3
ГОЛ! 3:1!
Эду
Пас отдал
Ж. Алвеш
Замена
Ж. Алвеш
️️️️
Н. Уйсал
Замена
Эду
️️️️
У. Алмейда
ГОЛ! 2:1!
М. Пектемек
Пас отдал
М. Фернандеш
Желтая карточка
Р. Хильберт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Фернандеш
Красная карточка
М. Апсон
Замена
М. Пектемек
️️️️
Ф. Голошко
Желтая карточка
А. Бегович
ГОЛ! 0:1!
Р. Фуллер
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Р. Фуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
21
Диего Арисменди
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
16
Эду
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
3-5-2
1
Рушту
12
Кейбаши
66
Сивок
4
Коркмаз
8
Кавлак
28
Эрнст
20
Уйсал
99
Фернандеш
19
Хильберт
21
Голошко
9
Алмейда
3-4-3
31
Бегович
28
Уилкинсон
4
Апсон
3
Хиггинботэм
5
Делап
8
Паласиос
15
Диао
21
Арисменди
9
Джонс
35
Джером
19
Фуллер
20
Уйсал
18
Алвеш
18
Алвеш
20
Уйсал
9
Алмейда
16
Эду
16
Эду
9
Алмейда
21
Голошко
9
Пектемек
9
Пектемек
21
Голошко
28
Уилкинсон
7
Пеннант
7
Пеннант
28
Уилкинсон
Остались в запасе
Бешикташ
Сток Сити
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Карло Нэш
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Экрем Даг
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бешикташ - Сток Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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