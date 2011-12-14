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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Зальцбург
Слован - Зальцбург: обзор матча 14 декабря 2011
Слован
14.12.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Зальцбург
3'
М. Лачны
6'
М. Лачны
19'
Я. Яншер (П)
24'
Леонардо
52'
М. Хад (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Зальцбург
+2
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Ш. Майерхофер
Желтая карточка
Ш. Майерхофер
Замена
Л. Гартиг
️️️️
К. Геде
Замена
Ф. Шимер
️️️️
А. Ульмер
Замена
И. Секагья
️️️️
Р. Линдгрен
Замена
Э. Грендель
️️️️
И. Жофчак
Желтая карточка
Ф. Шебо
Замена
И. Таборски
️️️️
К. Колчак
Желтая карточка
С. Хирлендер
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Хад
Желтая карточка
М. Добротка
Желтая карточка
К. Геде
ГОЛ! 2:2!
Леонардо
19'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Яншер
Желтая карточка
И. Кладрубски
18'
ГОЛ! 2:0!
М. Лачны
Пас отдал
М. Хад
ГОЛ! 1:0!
М. Лачны
Пас отдал
И. Жофчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
6
Мартин Добротка
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
17
Иржи Кладрубски
ОП
21
Кристиан Колчак
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
9
Юрай Галенар
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
32
Иво Таборски
ЦП
3
Радослав Аугустин
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
25
Джефферсон
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
15
Франц Шимер
ОП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
3-1-3-3
30
Грошшо
6
Добротка
28
Хад
25
Паушек
17
Кладрубски
10
Жофчак
31
Геде
21
Колчак
33
Шебо
9
Галенар
20
Лачны
4-4-2
33
Вальке
8
Пасанен
21
Линдгрен
13
Хинтереггер
17
Ульмер
33
Сарате
81
Швенто
25
Хирлендер
89
Яншер
9
Майерхофер
30
Леонардо
21
Колчак
32
Таборски
32
Таборски
21
Колчак
31
Геде
16
Гартиг
16
Гартиг
31
Геде
10
Жофчак
8
Грендель
8
Грендель
10
Жофчак
21
Линдгрен
23
Секагья
23
Секагья
21
Линдгрен
17
Ульмер
15
Шимер
15
Шимер
17
Ульмер
9
Майерхофер
7
Валлнер
7
Валлнер
9
Майерхофер
Остались в запасе
Слован
Зальцбург
3
Радослав Аугустин
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
1
Матуш Путноцки
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
39
Георг Тигль
ПЗ
25
Джефферсон
ЦЗ
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
Остались в запасе
3
Радослав Аугустин
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
1
Матуш Путноцки
ВР
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
25
Джефферсон
ЦЗ
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Слован - Зальцбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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