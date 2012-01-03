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Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 03 января 2012
Тоттенхэм
03.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
63'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
+2
Желтая карточка
С. Кокс
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Торне
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Д. Ливермор
Замена
С. Бассонг
️️️️
В. Галлас
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Г. Дорранс
Желтая карточка
Б. Джонс
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Травма
Сандро
Замена
Г. Хара
️️️️
Д. Томас
Желтая карточка
Д. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Никки Шори
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
34
Джордж Торне
ЦП
20
Пауль Шарнер
ЦП
10
Саймон Кокс
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Сэм Мантом
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
4
Кабуль
2
Уокер
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
10
Модрич
30
Сандро
25
Адебайор
9
Дефо
4-4-1-1
12
Фостер
2
Джонс
15
Доусон
3
Шори
36
Маколи
18
Дорранс
34
Торне
20
Шарнер
7
Томас
10
Кокс
27
Одемвингие
36
Галлас
4
Бассонг
4
Бассонг
36
Галлас
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
Ливермор
19
Кранчар
19
Кранчар
Ливермор
7
Томас
18
Хара
18
Хара
7
Томас
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Моррисон
18
Дорранс
34
Торне
22
Тчои
22
Тчои
34
Торне
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
8
Сэм Мантом
ЦП
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Сэм Мантом
ЦП
13
Мартон Фулоп
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:40 (прямая)
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