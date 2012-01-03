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Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 03 января 2012
Манчестер Сити
03.01.2012, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
9'
С. Агуэро
33'
Я. Туре
75'
Д. Милнер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Замена
М. Родригес
️️️️
Д. Спиринг
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. Аггер
Вторая желтая
Г. Бэрри
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Агуэро
Замена
К. Беллами
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
С. Джеррард
️️️️
Ч. Адам
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Джей Спиринг
ОП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
2
Туре
4
Компани
4
Ричардс
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
10
Агуэро
21
Сильва
10
Джеко
4-1-4-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
8
Спиринг
7
Кейт
16
Адам
14
Хендерсон
19
Даунинг
9
Кэрролл
21
Сильва
15
Лескотт
15
Лескотт
21
Сильва
10
Агуэро
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Агуэро
16
Адам
8
Джеррард
8
Джеррард
16
Адам
8
Спиринг
11
Родригес
11
Родригес
8
Спиринг
7
Кейт
39
Беллами
39
Беллами
7
Кейт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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