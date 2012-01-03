Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Сандерленд
Уиган Атлетик - Сандерленд: обзор матча 03 января 2012
Уиган Атлетик
03.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Сандерленд
62'
У. Родальега
45+4'
К. Гарднер
55'
Д. МакКлин
73'
С. Сессеньон
80'
Д. Воган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сандерленд
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. МакКлин
Замена
М. Диаме
️️️️
Б. Уотсон
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
К. Гарднер
ГОЛ! 1:4!
Д. Воган
ГОЛ! 1:3!
С. Сессеньон
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
Д. Мейлер
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 1:2!
У. Родальега
Пас отдал
Д. МакКарти
Замена
К. Сэммон
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 0:2!
Д. МакКлин
+4
ГОЛ! 0:1!
К. Гарднер
Желтая карточка
Р. Стам
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Крусат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
35
Лиам Нобл
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
21
Алькарас
2
Гохури
8
Стам
7
Крусат
3
Джонс
26
Уотсон
16
Гомес
16
МакКарти
23
Родальега
3-5-1-1
22
Миньоле
6
Килгаллон
16
О'Ши
15
Ричардсон
29
Сессеньон
4
Коулбэк
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Воган
16
МакКлин
32
Бендтнер
26
Уотсон
17
Диаме
17
Диаме
26
Уотсон
7
Крусат
11
Мозес
11
Мозес
7
Крусат
8
Стам
19
Сэммон
19
Сэммон
8
Стам
8
Гарднер
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
8
Гарднер
15
Ричардсон
7
Мейлер
7
Мейлер
15
Ричардсон
16
МакКлин
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
16
МакКлин
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сандерленд
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
35
Лиам Нобл
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
35
Лиам Нобл
ЦП
38
Крейг Линч
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+