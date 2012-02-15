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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Бенфика
Зенит - Бенфика: обзор матча 15 февраля 2012
Зенит
15.02.2012, среда, 21:00
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бенфика
27'
Р. Широков
72'
С. Семак
88'
Р. Широков
21'
М. Перейра
86'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бенфика
Замена
М. Витор
️️️️
Н. Гайтан
Замена
А. Розина
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 3:2!
Р. Широков
ГОЛ! 2:2!
О. Кардосо
Замена
Нолито
️️️️
Б. Сезар
Желтая карточка
П. Аймар
ГОЛ! 2:1!
С. Семак
Пас отдал
В. Быстров
Замена
В. Быстров
️️️️
М. Канунников
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Б. Сезар
Травма
А. Анюков
Замена
П. Аймар
️️️️
Родриго
Травма
Родриго
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
Т. Губочан
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Желтая карточка
Б. Алвеш
17'
13'
Желтая карточка
Луизао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бенфика
1
Артур
ВР
2
Макси Перейра
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Эмерсон
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
19
Родриго
АП
11
Бруно Сезар
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
3
Нолито
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-2
30
Жевнов
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Денисов
15
Широков
99
Канунников
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Артур
19
Эмерсон
4
Луизао
24
Гарай
2
Перейра
11
Сезар
28
Витсель
18
Матич
10
Гайтан
19
Родриго
7
Кардосо
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
20
Файзулин
27
Розина
27
Розина
20
Файзулин
99
Канунников
34
Быстров
34
Быстров
99
Канунников
10
Гайтан
4
Витор
4
Витор
10
Гайтан
19
Родриго
10
Аймар
10
Аймар
19
Родриго
11
Сезар
3
Нолито
3
Нолито
11
Сезар
Остались в запасе
Зенит
Бенфика
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Зенит - Бенфика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая)
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