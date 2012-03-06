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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Зенит
Бенфика - Зенит: обзор матча 06 марта 2012
Бенфика
06.03.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Зенит
45+1'
М. Перейра
90+3'
Н. Оливейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Зенит
ГОЛ! 2:0!
Н. Оливейра
+3
Замена
Н. Оливейра
️️️️
О. Кардосо
Замена
Н. Матич
️️️️
Н. Гайтан
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Нолито
️️️️
Родриго
Замена
Б. Алвеш
️️️️
А. Анюков
Замена
Д. Лазович
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
А. Витсель
+1
Травма
А. Анюков
Желтая карточка
Х. Гарсия
15'
Желтая карточка
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
28
Аксель Витсель
АП
19
Родриго
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
3
Нолито
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
1
Артур
19
Эмерсон
33
Жардел
4
Луизао
2
Перейра
6
Хави Гарсия
11
Сезар
10
Гайтан
28
Витсель
19
Родриго
7
Кардосо
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
34
Быстров
18
Зырянов
11
Кержаков
10
Гайтан
18
Матич
18
Матич
10
Гайтан
19
Родриго
3
Нолито
3
Нолито
19
Родриго
7
Кардосо
7
Оливейра
7
Оливейра
7
Кардосо
22
Анюков
22
Алвеш
22
Алвеш
22
Анюков
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
34
Быстров
27
Лазович
27
Лазович
34
Быстров
Остались в запасе
Бенфика
Зенит
82
Эдуарду
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Бенфика - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая)
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