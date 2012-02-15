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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Малага - Спартак
Малага - Спартак: обзор матча 15 февраля 2012
Малага
15.02.2012, среда, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Спартак
22'
Ф. Портильо
32'
Э. Мареска
30'
Э. Эменике
41'
Э. Эменике
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Спартак
Желтая карточка
А. Дзюба
Замена
М. Сухи
️️️️
Н. Пареха
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Саму
️️️️
Э. Мареска
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ари
Замена
А. Ортис
️️️️
Хоакин
Замена
П. Агуса
️️️️
Х. Гамес
ГОЛ! 2:2!
Э. Эменике
ГОЛ! 2:1!
Э. Мареска
ГОЛ! 1:1!
Э. Эменике
ГОЛ! 1:0!
Ф. Портильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Малага
63
Пако Агуса
ЦП
61
Адриан Ортис
ЦП
14
Саму
ЦП
Спартак
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
4-2-3-1
13
Камени
19
Элизеу
82
Малагуэньо
2
Демичелис
18
Гамес
16
Мареска
4
Камачо
17
Дуда
30
Буонанотте
20
Портильо
17
Хоакин
3-2-1-1-3
32
Ребров
18
Паршивлюк
80
Родри
2
Пареха
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
7
Джано
39
Ари
22
Дзюба
10
Эменике
18
Гамес
63
Агуса
63
Агуса
18
Гамес
17
Хоакин
61
Ортис
61
Ортис
17
Хоакин
16
Мареска
14
Саму
14
Саму
16
Мареска
2
Пареха
17
Сухи
17
Сухи
2
Пареха
39
Ари
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
39
Ари
23
Комбаров
7
Козлов
7
Козлов
23
Комбаров
Остались в запасе
Малага
Спартак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Малага - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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