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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Арсенал
Милан - Арсенал: обзор матча 15 февраля 2012
Милан
15.02.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Арсенал
15'
К. Боатенг
38'
Робиньо
49'
Робиньо
79'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Арсенал
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ с пенальти! 4:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
М. Амброзини
️️️️
К. Боатенг
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Гиббс
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Т. Анри
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Л. Антонини
+3
Замена
Й. Джуру
️️️️
Л. Косиельни
Травма
Л. Косиельни
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
У. Эмануэльсон
15'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Зеедорф
12'
Травма
К. Зеедорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Микель Артета
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
12
Пато
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
5
Мексес
3
Силва
20
Абате
6
ван Боммел
23
Ночерино
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Вермален
3
Гиббс
8
Артета
8
Сонг
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Росицки
32
ван Перси
27
Боатенг
90
Амброзини
90
Амброзини
27
Боатенг
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Зеедорф
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
6
Косиельни
5
Джуру
5
Джуру
6
Косиельни
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
3
Гиббс
32
Уолкотт
12
Анри
12
Анри
32
Уолкотт
Остались в запасе
Милан
Арсенал
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Милан - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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