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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Милан
Арсенал - Милан: обзор матча 06 марта 2012
Арсенал
06.03.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Милан
7'
Л. Косиельни
26'
Т. Росицки
43'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Милан
Замена
Д. Бонера
️️️️
Д. Месба
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
А. Ночерино
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
А. Сонг
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:0!
Т. Росицки
Пас отдал
Т. Уолкотт
Желтая карточка
К. Гиббс
15'
Желтая карточка
Б. Санья
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
70
Робиньо
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
56
Симоне Ганц
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Сонг
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
27
Жервиньо
32
ван Перси
32
Уолкотт
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
3
Силва
15
Месба
23
Ночерино
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
11
Ибрагимович
32
Уолкотт
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
27
Шамах
27
Шамах
21
Окслэд-Чемберлен
15
Месба
23
Бонера
23
Бонера
15
Месба
92
Эль-Шаарави
20
Аквилани
20
Аквилани
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Арсенал
Милан
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
56
Симоне Ганц
ЦФ
30
Флавио Рома
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
56
Симоне Ганц
ЦФ
30
Флавио Рома
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Арсенал - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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1 : 0
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
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Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примож Архар
Марко Станчин (оба Словения)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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