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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бетис - Динамо
Бетис - Динамо: обзор матча 15 февраля 2012
Бетис
15.02.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Динамо
68'
Х. Молина
88'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Динамо
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Нобоа
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Воронин
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Серхио
Замена
Паулао
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
М. Нельсон
️️️️
А. Посуэло
Замена
Начо
️️️️
Х. Перейра
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Х. Матилья
Замена
Х. Молина
️️️️
Марио
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
А. Устариц
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Исидоро
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
Замена
Л. Фернандес
️️️️
А. Епуряну
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Воронин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
17
Исидоро
ПЗ
25
Серхио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Бетис
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-3-3
13
Гоитиа
2
Чика
29
Устариц
3
Марио
17
Исидоро
25
Серхио
8
Матилья
8
Посуэло
24
Кастро
9
Перейра
24
Санта Крус
4-4-2
21
Березовский
26
Уилкшир
24
Епуряну
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
0
Воронин
22
Кураньи
9
Перейра
23
Начо
23
Начо
9
Перейра
24
Санта Крус
3
Паулао
3
Паулао
24
Санта Крус
17
Исидоро
5
Дорадо
5
Дорадо
17
Исидоро
8
Посуэло
22
Нельсон
22
Нельсон
8
Посуэло
8
Матилья
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Матилья
29
Устариц
87
Каньяс
87
Каньяс
29
Устариц
25
Серхио
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
25
Серхио
3
Марио
19
Молина
19
Молина
3
Марио
24
Епуряну
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Епуряну
10
Джуджак
33
Нехайчик
33
Нехайчик
10
Джуджак
16
Нобоа
41
Сапета
41
Сапета
16
Нобоа
4
Юсупов
20
Семшов
20
Семшов
4
Юсупов
0
Воронин
8
Мисимович
8
Мисимович
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
Остались в запасе
Бетис
Динамо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Бетис - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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