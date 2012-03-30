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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
Кубань (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 30 марта 2012
Кубань (мол)
30.03.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 7 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
28'
Е. Кобзарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
+4
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Амбарцумян
+3
Замена
Г. Багдасарян
️️️️
К. Инсунг
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Засеев
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Семенов
Замена
Г. Убилава
️️️️
И. Бойков
Замена
С. Дрампов
️️️️
С. Зозуля
Замена
Е. Иванов
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
К. Базелюк
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Замена
Р. Слинько
️️️️
К. Халваши
Желтая карточка
С. Зозуля
Желтая карточка
П. Дроздов
Желтая карточка
А. Соснин
ГОЛ! 0:1!
Е. Кобзарь
Пас отдал
К. Инсунг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Игорь Бойков
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-3-2-1
1
Намашко
8
Бугаев
50
Кокоскерия
94
Каглюк
45
Зозуля
5
Халваши
23
Соснин
17
Малыш
52
Лобкарев
99
Бойков
4-2-2-2
1
Помазун
22
Тен
7
Дроздов
20
Полюткин
28
Семенов
52
Нетфуллин
7
Засеев
18
Попов
77
Инсунг
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
45
Зозуля
75
Дрампов
75
Дрампов
45
Зозуля
5
Халваши
92
Слинько
92
Слинько
5
Халваши
99
Бойков
7
Убилава
7
Убилава
99
Бойков
7
Засеев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Засеев
77
Инсунг
94
Багдасарян
94
Багдасарян
77
Инсунг
10
Амбарцумян
40
Бавин
40
Бавин
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
8
Иванов
8
Иванов
92
Кобзарь
52
Нетфуллин
10
Базелюк
10
Базелюк
52
Нетфуллин
28
Семенов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Семенов
Остались в запасе
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
73
Сергей Арзуманов
ЦП
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
73
Сергей Арзуманов
ЦП
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кубань (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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