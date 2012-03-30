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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 30 марта 2012
Боруссия Д
30.03.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 4
Завершен
Штутгарт
33'
С. Кагава
49'
Я. Блащиковски
81'
М. Хуммельс
87'
И. Перишич
71'
В. Ибишевич
77'
Ю. Шибер
79'
Ю. Шибер
90+2'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
+2
ГОЛ! 4:4!
К. Гентнер
Желтая карточка
И. Перишич
ГОЛ! 4:3!
И. Перишич
Пас отдал
М. Шмельцер
Замена
М. Ба
️️️️
Ю. Шибер
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Л. Барриос
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 3:3!
М. Хуммельс
Пас отдал
С. Кель
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:3!
Ю. Шибер
Пас отдал
З. Кузманович
ГОЛ! 2:2!
Ю. Шибер
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Нидермайер
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
С. Бендер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Желтая карточка
З. Кузманович
ГОЛ! 2:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
С. Кель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛАЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Артур Бока
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
2-3-2-2-1
26
Ульрайх
5
Нидермайер
3
Родригес
15
Бока
6
Квист
2
Сакаи
15
Хайнал
8
Кузманович
22
Харник
20
Шибер
11
Ибишевич
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Бендер
20
Гюндоган
10
Кагава
10
Барриос
10
Барриос
10
Кагава
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
20
Шибер
13
Ба
13
Ба
20
Шибер
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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