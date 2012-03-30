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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 30 марта 2012
Кр. Советов (мол)
30.03.2012, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
90+4'
В. Почивалин
49'
М. Ермаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 1:1!
В. Почивалин
+4
Замена
И. Ермаков
️️️️
Х. Ахриев
Желтая карточка
А. Быков
Замена
А. Перевалов
️️️️
В. Чуперка
Замена
А. Касимов
️️️️
А. Васечкин
Замена
М. Серегин
️️️️
И. Петров
Замена
М. Гарипов
️️️️
П. Марушко
Замена
Р. Зябиров
️️️️
С. Хмелевской
ГОЛ! 0:1!
М. Ермаков
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
М. Ермаков
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Быков
️️️️
О. Короман
Желтая карточка
А. Лузин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
28
Евгений Галактионов
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
42
Андрей Перевалов
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
40
Игорь Ермаков
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Федоров
13
Почивалин
47
Божин
57
Веселов
18
Шалаев
74
Нахлесткин
13
Зверев
33
Короман
99
Палиенко
41
Пестрячев
88
Васечкин
3-2-3-2
1
Усминский
67
Михайлов
37
Лузин
15
Рябов
13
Марков
2
Хмелевской
21
Ахриев
92
Чуперка
10
Петров
27
Комличенко
53
Марушко
33
Короман
93
Быков
93
Быков
33
Короман
88
Васечкин
38
Касимов
38
Касимов
88
Васечкин
2
Хмелевской
52
Зябиров
52
Зябиров
2
Хмелевской
13
Марков
59
Ермаков
59
Ермаков
13
Марков
92
Чуперка
42
Перевалов
42
Перевалов
92
Чуперка
10
Петров
15
Серегин
15
Серегин
10
Петров
53
Марушко
45
Гарипов
45
Гарипов
53
Марушко
21
Ахриев
40
Ермаков
40
Ермаков
21
Ахриев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
6
Денис Вихров
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
28
Евгений Галактионов
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
28
Евгений Галактионов
ЦФ
94
Андрей Ларионов
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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