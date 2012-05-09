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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 09 мая 2012
Динамо
09.05.2012, среда, 15:00
Россия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Рубин
78'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Рубин
90'
+4
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Карадениз
90'
Замена
С. Давыдов
️️️️
Н. Вальдес
87'
Замена
С. Боккетти
️️️️
В. Дядюн
Замена
А. Кокорин
️️️️
З. Мисимович
82'
79'
Желтая карточка
Р. Еременко
78'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
А. Епуряну
️️️️
И. Шитов
63'
Травма
И. Шитов
61'
45'
+1
Желтая карточка
С. Навас
44'
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
И. Семшов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
8
Звездан Мисимович
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-3-1
1
Шунин
13
Гранат
44
Рыков
6
Фернандес
24
Шитов
8
Мисимович
20
Семшов
10
Джуджак
0
Воронин
19
Самедов
22
Кураньи
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
7
Рязанцев
26
Еременко
10
Натхо
61
Карадениз
16
Вальдес
17
Дядюн
24
Шитов
24
Епуряну
24
Епуряну
24
Шитов
8
Мисимович
9
Кокорин
9
Кокорин
8
Мисимович
17
Дядюн
16
Боккетти
16
Боккетти
17
Дядюн
61
Карадениз
0
Быстров
0
Быстров
61
Карадениз
16
Вальдес
10
Давыдов
10
Давыдов
16
Вальдес
Остались в запасе
Динамо
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Россия-2" 14:05 (прямая) "Спорт 1" 14:55 (прямая) "Спорт 2" 19:30 (повтор)
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