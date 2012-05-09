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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 09 мая 2012
Атлетико
09.05.2012, среда, 22:45
Лига Европы, Финал
3 : 0
Завершен
Атлетик
7'
Р. Фалькао
34'
Р. Фалькао
85'
Диего
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
А. Домингес
️️️️
А. Туран
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
Коке
️️️️
Диего
90'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
88'
ГОЛ! 3:0!
Диего
85'
74'
Желтая карточка
И. Перес
64'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
63'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Эррера
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Й. Ортенече
46'
Замена
И. Перес
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Туран
34'
Желтая карточка
Р. Фалькао
26'
22'
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
20
Адриан
АП
10
Диего
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
66
Туран
20
Адриан
10
Диего
9
Фалькао
4-2-1-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
8
Итурраспе
88
Мартинес
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
66
Туран
18
Домингес
18
Домингес
66
Туран
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
8
Итурраспе
21
Перес
21
Перес
8
Итурраспе
21
Эррера
23
Токеро
23
Токеро
21
Эррера
18
Ортенече
11
Гомес
11
Гомес
18
Ортенече
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетико - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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