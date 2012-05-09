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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкпул
Бирмингем Сити - Блэкпул: обзор матча 09 мая 2012
Бирмингем Сити
09.05.2012, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, Плей-офф, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкпул
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0
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0
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