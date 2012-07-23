Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июнь 2012
июль 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 1 тур
Краснодар
2 : 1
Рубин
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 3 тур
Енисей
1 : 1
Сочи
Матч завершен
Томь
2 : 0
Сибирь
Матч завершен
Салют
2 : 2
Балтика
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 3
Нефтехимик
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 1 тур
0 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Знамя Труда
2 : 1
Матч завершен
Химик
2 : 3
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Текстильщик
1 : 0
Волга
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Карелия
Матч завершен
Вологда
2 : 1
Матч завершен
США. МЛС 2012
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
Сан-Хосе
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
ПСЖ
1 : 1
Челси
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 2 тур
Орхус
0 : 0
Эсбьерг
Матч завершен