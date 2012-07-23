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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Cибирь
Томь - Cибирь: обзор матча 23 июля 2012
Томь
23.07.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
45+3'
Р. Сабитов
60'
А. Хазов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Cибирь
Желтая карточка
Д. Никитинский
90'
+2
Замена
И. Гультяев
️️️️
С. Омельянчук
84'
76'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
В. Строев
75'
69'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Д. Скороходов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Сорокин
66'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Ю. Петраков
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Хазов
60'
58'
Вторая желтая
Р. Беляев
57'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
М. Бркляча
ГОЛ! 1:0!
Р. Сабитов
Пас отдал
В. Сорокин
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Скороходов
42'
Желтая карточка
И. Климов
Желтая карточка
А. Димидко
41'
40'
Желтая карточка
Р. Беляев
31'
Замена
Е. Конюхов
️️️️
И. Трунин
28'
Травма
И. Трунин
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
32
Никита Баженов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
33
Матийя Шпичич
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
32
Денис Скороходов
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦП
8
Александр Макаренко
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
4-4-2
18
Вашек
2
Аравин
22
Николов
8
Омельянчук
26
Строев
15
Сорокин
2
Димидко
34
Сабитов
77
Петраков
32
Баженов
16
Хазов
4-4-2
25
Трунин
33
Шпичич
4
Халиуллин
80
Климов
5
Головатенко
8
Макаренко
32
Скороходов
93
Бркляча
14
Алундерис
7
Беляев
13
Медведев
8
Омельянчук
35
Гультяев
35
Гультяев
8
Омельянчук
15
Сорокин
7
Никитинский
7
Никитинский
15
Сорокин
77
Петраков
9
Нагибин
9
Нагибин
77
Петраков
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
25
Трунин
14
Конюхов
14
Конюхов
25
Трунин
32
Скороходов
99
Шевченко
99
Шевченко
32
Скороходов
93
Бркляча
9
Пошкус
9
Пошкус
93
Бркляча
Остались в запасе
Томь
Cибирь
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Статистика матча Томь - Cибирь
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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