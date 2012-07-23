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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПСЖ - Челси
ПСЖ - Челси: обзор матча 23 июля 2012
ПСЖ
23.07.2012, понедельник, 03:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Челси
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0
0
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0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
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Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
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