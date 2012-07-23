Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Петротрест
Енисей - Сочи: обзор матча 23 июля 2012
Енисей
23.07.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
80'
А. Базанов
8'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Сочи
90'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Андреев
90'
Замена
А. Круподер
️️️️
А. Мязин
ГОЛ! 1:1!
А. Базанов
80'
75'
Замена
К. Белов
️️️️
М. Козлов
Замена
С. Лебамба
️️️️
Т. Маргасов
71'
Замена
П. Рожков
️️️️
Ю. Роденков
64'
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
О. Лайзанс
64'
58'
Желтая карточка
С. Тарасюк
58'
Замена
М. Хотов
️️️️
А. Арлашин
Желтая карточка
Е. Качан
57'
Замена
А. Кучук
️️️️
О. Кожанов
46'
Желтая карточка
В. Лешонок
33'
14'
Желтая карточка
М. Ершов
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Мязин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
27
Андрей Арлашин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
7
Мурат Хотов
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
4-1-2-3
16
Бородин
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
34
Маргасов
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
11
Базанов
20
Кожанов
93
Роденков
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
3
Костин
24
Тарасюк
10
Матрахов
10
Козлов
11
Кирсанов
27
Арлашин
77
Андреев
87
Мязин
93
Роденков
27
Рожков
27
Рожков
93
Роденков
20
Кожанов
30
Кучук
30
Кучук
20
Кожанов
34
Маргасов
27
Лебамба
27
Лебамба
34
Маргасов
14
Лайзанс
88
Ситдиков
88
Ситдиков
14
Лайзанс
27
Арлашин
7
Хотов
7
Хотов
27
Арлашин
10
Козлов
6
Белов
6
Белов
10
Козлов
77
Андреев
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Андреев
87
Мязин
18
Круподер
18
Круподер
87
Мязин
Остались в запасе
Енисей
Сочи
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Енисей - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
5000 из 22500 зрителей (22%)
Новости команд
Все
Енисей
Сочи
«Сочи» призвали переименовать клуб
Вчера, 11:04
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
«Сочи» призвали переименовать клуб
Вчера, 11:04
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+