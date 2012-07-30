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июнь 2012
июль 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 2 тур
Ахмат
1 : 0
Краснодар
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 4 тур
Енисей
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Химки
1 : 2
Томь
Матч завершен
Уфа
1 : 1
Салют
Матч завершен
Балтика
0 : 1
Ротор
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
Матч завершен
Россия. Кубок (2012/2013), 1/128 финала
Знамя Труда
0 : 2
Матч завершен
Псков
5 : 0
Матч завершен
Спартак К
0 : 2
Текстильщик
Матч завершен
Химик
2 : 1
Волга
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Карелия
0 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2012
Филадельфия Юнион
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 3 тур
Брондбю
2 : 1
Силькеборг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 1 тур
Славия
3 : 3
Высочина
Матч завершен