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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ротор
Балтика - Ротор: обзор матча 30 июля 2012
Балтика
30.07.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
25'
А. Ставпец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Ротор
90'
Замена
Д. Гузь
️️️️
С. Рашевский
81'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Пугин
Замена
А. Шубладзе
️️️️
Д. Стоцкий
76'
75'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
Д. Джатиев
71'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
В. Каленкович
67'
59'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Нажадди Ибрагимов
ЦЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
25
Александр Леонтьев
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
3
Плопа
81
Зимулька
55
Крючков
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
17
Зюзинс
27
Игнатьев
45
Вотинов
8
Сысуев
4-5-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
2
Ионов
6
Малыгин
3
Олеников
10
Рылов
4
Фомин
58
Рашевский
7
Зинин
17
Пугин
16
Ставпец
89
Стоцкий
88
Шубладзе
88
Шубладзе
89
Стоцкий
93
Каленкович
12
Джатиев
12
Джатиев
93
Каленкович
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
58
Рашевский
55
Гузь
55
Гузь
58
Рашевский
17
Пугин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
17
Пугин
Остались в запасе
Балтика
Ротор
3
Нажадди Ибрагимов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Владимир Левшин
ЛВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Девико Хинчагов
ЦП
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
3
Нажадди Ибрагимов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
32
Владимир Левшин
ЛВ
Остались в запасе
77
Девико Хинчагов
ЦП
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Балтика - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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