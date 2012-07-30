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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Салют
Уфа - Салют: обзор матча 30 июля 2012
Уфа
30.07.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Салют
53'
М. Маркосов
89'
И. Жирный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Салют
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Жирный
Желтая карточка
В. Галыш
88'
Замена
С. Путилин
️️️️
А. Васильев
84'
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Осадчук
78'
75'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Ткачук
73'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
С. Кушов
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Маркосов
68'
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Василенко
63'
Желтая карточка
С. Осадчук
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Маркосов
53'
46'
Замена
А. Курачинов
️️️️
Д. Дегтев
46'
Замена
М. Алборов
️️️️
А. Кобенко
36'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Сергей Осадчук
ЦП
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Салют
88
Степан Сикач
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
4-1-4-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Аликин
4
Василенко
3
Смирнов
13
Засеев
20
Войдель
6
Виллиам
17
Васильев
4
Осадчук
9
Маркосов
3-2-3-1-1
88
Сикач
70
Кабутов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
25
Жирный
15
Калешин
9
Яковлев
5
Кушов
20
Кобенко
31
Ткачук
22
Дегтев
17
Васильев
33
Путилин
33
Путилин
17
Васильев
4
Василенко
44
Тишкин
44
Тишкин
4
Василенко
4
Осадчук
8
Васильев
8
Васильев
4
Осадчук
9
Маркосов
88
Галыш
88
Галыш
9
Маркосов
22
Дегтев
9
Курачинов
9
Курачинов
22
Дегтев
31
Ткачук
7
Шевченко
7
Шевченко
31
Ткачук
20
Кобенко
14
Алборов
14
Алборов
20
Кобенко
5
Кушов
10
Бурмистров
10
Бурмистров
5
Кушов
Остались в запасе
Уфа
Салют
22
Дмитрий Изотов
ВР
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Уфа - Салют
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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