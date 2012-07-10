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    Расписание матчей 10-07-2012

    июнь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 1 тур
    10 июля, вторник
    17:00
    Новокузнецк
    3:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    19:00
    Торпедо
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:00
    Салют
    1:2
    Сибирь
    Матч завершен
    Лига Европы (2012/2013), 1 раунд, ответный матч
    10 июля, вторник
    19:30
    Флориана
    0:4
    Эльфсборг
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    19:45
    Гревенмахер
    0:0
    Тирана
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    19:45
    Нымме Калью
    0:2
    Хазар
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    22:45
    Портадаун
    2:1
    Шкендия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2012
    10 июля, вторник
    20:00
    Локомотив
    2:0
    Партизан
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1 раунд, ответный матч
    10 июля, вторник
    21:00
    Б36 Торсхавн
    0:0
    (3:4)п
    Линфилд
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    21:30
    Луситанс
    0:1
    Валлетта
    Матч завершен
    10 июля, вторник
    22:30
    Тре Пенне
    0:4
    Дюделанж
    Матч завершен
    Суперкубок Украины 2012
    10 июля, вторник
    22:00
    Шахтер
    2:0
    Металлург
    Матч завершен
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