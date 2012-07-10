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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Партизан
Локомотив - Партизан: обзор матча 10 июля 2012
Локомотив
10.07.2012, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
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Ростов
2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
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Партизан
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Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
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2 : 3
28.10.2026
Партизан
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0 : 2
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Чукарички
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Железничар
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18.10.2026
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