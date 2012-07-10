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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Cибирь
Салют - Cибирь: обзор матча 10 июля 2012
Салют
10.07.2012, вторник, 21:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
37'
Д. Ткачук
28'
М. Астафьев
83'
И. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Cибирь
90'
+1
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Медведев
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
И. Климов
Пас отдал
М. Астафьев
Желтая карточка
Д. Бурмистров
81'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Ткачук
79'
Замена
Д. Бурмистров
️️️️
А. Бажев
71'
66'
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Шевченко
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
А. Кобенко
62'
59'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
52'
Желтая карточка
И. Трунин
50'
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ! 1:1!
Д. Ткачук
37'
Желтая карточка
А. Кобенко
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Пас отдал
А. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Сергей Кушов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Максим Васильев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
7
Максим Шевченко
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Cибирь
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-3-1-1
55
Криворучко
70
Кабутов
39
Цуканов
21
Бутырин
17
Старков
25
Жирный
20
Кобенко
5
Кушов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
9
Бажев
4-3-3
25
Трунин
5
Головатенко
4
Халиуллин
80
Климов
33
Шпичич
4
Астафьев
8
Макаренко
32
Скороходов
13
Медведев
99
Шевченко
93
Бркляча
31
Ткачук
7
Шевченко
7
Шевченко
31
Ткачук
53
Руа Флорес
9
Яковлев
9
Яковлев
53
Руа Флорес
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
20
Кобенко
9
Бажев
10
Бурмистров
10
Бурмистров
9
Бажев
13
Медведев
99
Житнев
99
Житнев
13
Медведев
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
99
Шевченко
7
Беляев
7
Беляев
99
Шевченко
Остались в запасе
Салют
Cибирь
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Главный тренер
Максим Васильев
Остались в запасе
2
Амеро Давид Кортес
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
14
Мирза Алборов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Максим Васильев
Статистика матча Салют - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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