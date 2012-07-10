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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тре Пенне - Дюделанж
Тре Пенне - Дюделанж: обзор матча 10 июля 2012
Тре Пенне
10.07.2012, вторник, 22:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 7
Завершен
Дюделанж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тре Пенне - Дюделанж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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Тре Пенне
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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