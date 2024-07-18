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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тре Пенне - Флориана
Тре Пенне - Флориана: обзор матча 18 июля 2024
Тре Пенне
18.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Флориана
60'
B. Boccioletti
90+5'
Д. Грек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тре Пенне - Флориана
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Грек
Пас отдал
К. Рид
Замена
L. Cecchetti
️️️️
G. Nigretti
90'
+4
89'
Желтая карточка
К. Рид
Желтая карточка
А. Амати
83'
Замена
Л. Чеккароли
️️️️
R. Pieri
74'
Желтая карточка
М. Скарпони
68'
ГОЛ! 1:0!
B. Boccioletti
60'
Желтая карточка
G. Nigretti
51'
43'
Желтая карточка
A. Garzia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тре Пенне
19
Nicolas Lombardi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
28
Giacomo Nigretti
ЦЗ
23
Lorenzo Dormi
ЦП
14
Марчелло Скарпони
ЦП
21
Армандо Амати
ЦФ
13
Benjamin Boccioletti
ЦФ
9
R. Pieri
ЦФ
90
Tommaso Guidi
ЦФ
26
Mattia Migani
ЦФ
Флориана
8
Матиас Гарсия
ОП
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
9
Кемар Рид
АП
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
55
Alexandros Kouros
ЦФ
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
Тре Пенне
23
Fabio Giovagnoli
ЦП
29
Luca Cecchetti
ЦП
11
Лука Чеккароли
ЦП
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Флориана
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
3-2-5
19
3
Палацци
28
23
14
Скарпони
13
26
90
9
21
Амати
1-2-1-4
8
Гарсия
8
Грек
12
Велла
9
Рид
22
Нвоко
55
77
22
Мафумби
28
29
29
28
9
11
Чеккароли
11
Чеккароли
9
Остались в запасе
Тре Пенне
Флориана
23
Fabio Giovagnoli
ЦП
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Остались в запасе
23
Fabio Giovagnoli
ЦП
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Остались в запасе
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Статистика матча Тре Пенне - Флориана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Stadio Fonte dell'Ovo, San Marino
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