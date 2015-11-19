Кавенаги – самый результативный футболист Европы

В нынешнем сезоне бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги был признан самым результативным футболистом Европы.

УЕФА изучил среднюю результативность футболистов в играх национальных чемпионатов этого сезона.

Десятку лучших возглавляет Кавенаги, выступающий за кипрский АПОЭЛ (1,56 гола в среднем за игру).

1. Фернандо Кавенаги (АПОЭЛ) — 1,56, 14 голов в 9 матчах

2. Алекс Тейшейра («Шахтер») — 1,46, 19 (13)

3. Микеле Симончелли («Тре Пенне», Сан-Марино) — 1,33, 8 (6)

4. Роберт Левандовски («Бавария») — 1,27, 14 (11)

5. Феран Хасани («Шкендия», Македония) — 1,22, 11 (9)

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд) 1,17, 14 (12)

7. Хосе Антонио Агилар («Луситанс», Андорра) — 1,17, 7 (6)

8. Златан Ибрагимович («ПСЖ») — 1,12, 9 (8)

9. Неймар («Барселона») — 1,10, 11 (10)

10. Жюльер Жайер («Расинг Юнион», Люксембург) — 1,09, 12 (11)