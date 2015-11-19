Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кавенаги – самый результативный футболист Европы

19 ноября 2015, 08:41
2

В нынешнем сезоне бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги был признан самым результативным футболистом Европы.

УЕФА изучил среднюю результативность футболистов в играх национальных чемпионатов этого сезона.

Десятку лучших возглавляет Кавенаги, выступающий за кипрский АПОЭЛ (1,56 гола в среднем за игру).

1. Фернандо Кавенаги (АПОЭЛ) — 1,56, 14 голов в 9 матчах

2. Алекс Тейшейра («Шахтер») — 1,46, 19 (13)

3. Микеле Симончелли («Тре Пенне», Сан-Марино) — 1,33, 8 (6)

4. Роберт Левандовски («Бавария»)1,27, 14 (11)

5. Феран Хасани («Шкендия», Македония) — 1,22, 11 (9)

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд) 1,17, 14 (12)

7. Хосе Антонио Агилар («Луситанс», Андорра) — 1,17, 7 (6)

8. Златан Ибрагимович («ПСЖ») — 1,12, 9 (8)

9. Неймар («Барселона») — 1,10, 11 (10)

10. Жюльер Жайер («Расинг Юнион», Люксембург) — 1,09, 12 (11)

Источник: УЕФА
АПОЭЛ Шахтер Тре Пенне Спартак Кавенаги Фернандо Левандовски Роберт Тейшейра Алекс
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrVanes-Zenit
1447913258
Ушёл из Спартака просто Он в Бордо ещё сверкал
Ответить
Madridist05
1447948254
Да уж Рон и Лео даже в 10 ку не взошли
Ответить
Главные новости
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
2
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
24
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
4
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Все новости
Все новости
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
1
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
1
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
18
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
17:59
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
19
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
2
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+