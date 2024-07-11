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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флориана - Тре Пенне
Флориана - Тре Пенне: обзор матча 11 июля 2024
Флориана
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тре Пенне
55'
К. Нвоко
57'
Д. Велла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флориана - Тре Пенне
90'
+2
Замена
F. Giovagnoli
️️️️
G. Nigretti
82'
Замена
E. Casadei
️️️️
М. Палацци
Замена
U. Jesús Arias
️️️️
Д. Велла
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Велла
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Нвоко
Пас отдал
К. Рид
55'
Желтая карточка
Д. Велла
35'
24'
Желтая карточка
М. Палацци
Желтая карточка
К. Нвоко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флориана
8
Матиас Гарсия
ОП
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
9
Кемар Рид
АП
22
Кирьян Нвоко
ЦФ
55
Alexandros Kouros
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
Тре Пенне
3
Мирко Палацци
ЦЗ
28
Giacomo Nigretti
ЦЗ
19
Nicolas Lombardi
ЦЗ
23
Lorenzo Dormi
ЦП
14
Марчелло Скарпони
ЦП
90
Tommaso Guidi
ЦФ
9
R. Pieri
ЦФ
13
Benjamin Boccioletti
ЦФ
21
Армандо Амати
ЦФ
26
Mattia Migani
ЦФ
Флориана
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
8
Ulises Jesús Arias
ЦФ
Тре Пенне
11
Лука Чеккароли
ЦП
29
Luca Cecchetti
ЦП
23
Fabio Giovagnoli
ЦП
24
Enrico Casadei
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
1-2-1-4
8
Гарсия
8
Грек
12
Велла
9
Рид
22
Нвоко
22
Мафумби
77
55
3-2-5
3
Палацци
28
19
23
14
Скарпони
90
26
21
Амати
13
9
12
Велла
8
8
12
Велла
28
23
23
28
3
Палацци
24
24
3
Палацци
Остались в запасе
Флориана
Тре Пенне
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
11
Лука Чеккароли
ЦП
29
Luca Cecchetti
ЦП
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Остались в запасе
21
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Остались в запасе
11
Лука Чеккароли
ЦП
29
Luca Cecchetti
ЦП
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Статистика матча Флориана - Тре Пенне
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Информация о матче
Стадион:
Independence Ground, Floriana
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