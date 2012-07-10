Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 10 июля 2012
Торпедо
10.07.2012, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
39'
К. Зимулька (АГ)
78'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Балтика
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сысуев
90'
Желтая карточка
В. Каленкович
89'
Замена
В. Каленкович
️️️️
В. Левшин
Вторая желтая
Л. Тесак
87'
Замена
А. Епифанов
️️️️
Ю. Газинский
84'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Гацко
Желтая карточка
Л. Тесак
74'
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Гаурачс
70'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
И. Родин
46'
45'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Замена
В. Климов
️️️️
М. Федоров
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Зимулька
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Нажадди Ибрагимов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
33
Валерий Климов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Балтика
93
Виталий Каленкович
ЛП
4-5-1
0
Клевинскас
8
Тесак
6
Шумейко
24
Смирнов
27
Молодцов
18
Федоров
20
Стеклов
87
Родин
18
Газинский
7
Бояринцев
9
Гаурачс
3-3-1-3
1
Колинько
3
Ибрагимов
81
Зимулька
3
Плопа
17
Зюзинс
8
Чиркин
27
Игнатьев
32
Левшин
45
Вотинов
17
Гацко
8
Сысуев
18
Газинский
14
Епифанов
14
Епифанов
18
Газинский
87
Родин
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
87
Родин
18
Федоров
33
Климов
33
Климов
18
Федоров
9
Гаурачс
32
Козлов
32
Козлов
9
Гаурачс
32
Левшин
93
Каленкович
93
Каленкович
32
Левшин
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Торпедо - Балтика
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Сатурн
Новости команд
Все
Торпедо
Балтика
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
16:13
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
Вчера, 00:32
4
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
16:13
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
Вчера, 00:32
4
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+