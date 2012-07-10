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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гревенмахер - Тирана
Гревенмахер - Тирана: обзор матча 10 июля 2012
Гревенмахер
10.07.2012, вторник, 19:45
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Тирана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гревенмахер - Тирана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гревенмахер
Лига Европы, 1 раунд
Гревенмахер
0 : 0
10.07.2012
Тирана
Лига Европы, 1 раунд
Тирана
2 : 0
05.07.2012
Гревенмахер
Лига Европы
Дандолк
2 : 1
08.07.2010
Гревенмахер
Лига Европы
Гревенмахер
3 : 3
01.07.2010
Дандолк
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
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1 : 2
20.07.2023
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2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
10
Карасев обслужит матч Лиги Европы «Янг Бойз» – «Тирана»
2020.09.21 17:15
1
«Спартак» может заменить Джано игроком из чемпионата Албании
2017.01.05 20:34
17
18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»
2016.12.29 20:23
10
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