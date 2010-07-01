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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гревенмахер - Дандолк
Гревенмахер - Дандолк: обзор матча 01 июля 2010
Гревенмахер
01.07.2010, четверг, 21:30
Лига Европы
3 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Дандолк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гревенмахер - Дандолк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гревенмахер
Лига Европы, 1 раунд
Гревенмахер
0 : 0
10.07.2012
Тирана
Лига Европы, 1 раунд
Тирана
2 : 0
05.07.2012
Гревенмахер
Лига Европы
Дандолк
2 : 1
08.07.2010
Гревенмахер
Лига Европы
Гревенмахер
3 : 3
01.07.2010
Дандолк
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
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Дандолк
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
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