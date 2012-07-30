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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Металлург-Кузбасс
Енисей - Новокузнецк: обзор матча 30 июля 2012
Енисей
30.07.2012, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
30'
С. Алексеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Новокузнецк
90'
+2
Желтая карточка
Э. Учуров
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бухряков
Желтая карточка
А. Базанов
90'
+1
85'
Замена
С. Нарылков
️️️️
С. Егоров
75'
Желтая карточка
А. Клименко
Замена
Р. Сурнев
️️️️
С. Алексеев
73'
Желтая карточка
О. Лайзанс
71'
66'
Замена
Э. Учуров
️️️️
И. Недорезов
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
65'
59'
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Киселев
Замена
Ю. Роденков
️️️️
П. Рожков
59'
57'
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Голубев
53'
Пенальти не реализован!
С. Егоров
Желтая карточка
Е. Качан
52'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
А. Фатуллаев
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Алексеев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
14
Александр Голубев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Сергей Нарылков
ОП
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
4-3-1-2
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
27
Рожков
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
11
Базанов
27
Алексеев
3-2-3-1
1
Саутин
12
Сапаев
17
Бухряков
4
Выходил
2
Недорезов
67
Ткачук
58
Егоров
7
Клименко
12
Волгин
14
Голубев
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
14
Лайзанс
15
Фатуллаев
27
Алексеев
2
Сурнев
2
Сурнев
27
Алексеев
27
Рожков
93
Роденков
93
Роденков
27
Рожков
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
2
Недорезов
8
Учуров
8
Учуров
2
Недорезов
14
Голубев
11
Кириллов
11
Кириллов
14
Голубев
18
Киселев
15
Шпаков
15
Шпаков
18
Киселев
58
Егоров
22
Нарылков
22
Нарылков
58
Егоров
Остались в запасе
Енисей
Новокузнецк
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Новокузнецк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
4200 из 22500 зрителей (18%)
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