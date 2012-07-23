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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Балтика
Салют - Балтика: обзор матча 23 июля 2012
Салют
23.07.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
17'
А. Бажев (П)
80'
Д. Дегтев
13'
В. Левшин
42'
В. Левшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Балтика
90'
Желтая карточка
А. Зюзинс
90'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
Д. Сысуев
85'
Замена
А. Шубладзе
️️️️
В. Крючков
ГОЛ! 2:2!
Д. Дегтев
80'
78'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
В. Каленкович
Замена
Д. Дегтев
️️️️
В. Старков
76'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Ткачук
71'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
А. Кобенко
66'
63'
Замена
В. Каленкович
️️️️
В. Левшин
56'
Вторая желтая
А. Гацко
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
В. Левшин
Желтая карточка
С. Кушов
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бажев
17'
16'
Желтая карточка
А. Гацко
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Левшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Сергей Кушов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Салют
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
3-2-3-1-1
55
Криворучко
70
Кабутов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
17
Старков
25
Жирный
20
Кобенко
5
Кушов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
9
Бажев
3-3-1-3
1
Колинько
55
Крючков
3
Плопа
81
Зимулька
8
Чиркин
17
Зюзинс
27
Игнатьев
32
Левшин
45
Вотинов
17
Гацко
8
Сысуев
31
Ткачук
7
Шевченко
7
Шевченко
31
Ткачук
17
Старков
22
Дегтев
22
Дегтев
17
Старков
53
Руа Флорес
9
Яковлев
9
Яковлев
53
Руа Флорес
20
Кобенко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
20
Кобенко
8
Сысуев
12
Джатиев
12
Джатиев
8
Сысуев
55
Крючков
88
Шубладзе
88
Шубладзе
55
Крючков
Каленкович
89
Стоцкий
89
Стоцкий
Каленкович
32
Левшин
93
Каленкович
93
Каленкович
32
Левшин
Остались в запасе
Салют
Балтика
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
21
Иван Лапин
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Салют - Балтика
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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