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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Сербия
Швеция - Сербия: обзор матча 05 июня 2012
Швеция
05.06.2012, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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